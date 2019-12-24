Юрий Витренко объяснил выгоду такого поступка.

"Нафтогаз" выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире телеканала "Громадське ТВ". В мероприятиях по переносу будут задействованы европейские компании. Ранее на трехсторонних переговорах с привлечением ЕС страны рассматривали данный вариант. Он заключается в том, что европейский посредник будет получать газ из РФ на границе с Украиной.

К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась прокомментировал предприниматель

Эксперт ожидает, что такие условия понравятся клиентам "Газпрома" из Словакии, Австрии, Франции, Германии и Италии. Затем клиенты получат возможность продавать ресурс по более низкой стоимости. В том числе и на территорию Украины.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава "Нафтогаза" предположил невыполнение обещаний России по транзиту.