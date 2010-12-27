Юрий Витренко призывает готовится ко всем рискам.

Глава "Нафтогаза" предположил невыполнение обещаний России по транзиту. Об этом спикер рассказал в интервью Hromadske. Юрий Витренко считает, что Россия откажется от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома". Исполнительный директор считает, что отказ от судебных тяжб станет рискованным поступком.

Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск прокомментировал предприниматель

Сейчас власти Украины разрабатывают особую системы договоров, чтобы минимизировать эту угрозу. В лучшем случае, ее полностью ликвидируют/

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на ближайшие пять лет.

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