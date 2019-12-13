"Нафтогаз" сообщил о предварительных договоренностях с "Газпромом"

Накануне Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры о сотрудничестве в газовой сфере в Вене. Встреча проходила в течение четырех часов.
По итогам встречи стало известно, что достигнуты предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину. В настоящее время представители двух стран продолжают обсуждать конкретные эпизоды соглашения. Работа продолжается.
Ранее мы сообщали о том, что "Нафтогаз" заявил о наличии "козырей" у "Газпрома" при переговорах.
Видео: YouTube / VSL Dutch Metrology Institute
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