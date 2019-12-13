"Нафтогаз" сообщил о предварительных договоренностях с "Газпромом"

Переговоры между исполнительным директором "Нафтогаза" Юрием Витренко и руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером состоялись в Вене 13 декабря.

Накануне Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры о сотрудничестве в газовой сфере в Вене. Встреча проходила в течение четырех часов.

По итогам встречи стало известно, что достигнуты предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину. В настоящее время представители двух стран продолжают обсуждать конкретные эпизоды соглашения. Работа продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что "Нафтогаз" заявил о наличии "козырей" у "Газпрома" при переговорах.

Видео: YouTube / VSL Dutch Metrology Institute