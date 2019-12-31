Юрий Витренко объяснил, на чем основывается соглашение.

"Нафтогаз" сообщил детали контракта о транзите российского газа. По данным от Юрия Витренко, соглашение подразумевает принцип "качай или плати". Об этом предприниматель написал в своем аккаунте на Facebook. Стороны договорились о гарантированных объемах поставок природного ресурса для транзита.

Факт, что мы подписали контракт на пять лет - является неординарным событием в таких условиях считает эксперт

В европейской истории "Газпром" впервые пошел на работу по данному принципу. Известно, что общий документ подписывался дистанционно. Витренко поставил свою подпись в Вене, а Алексей Миллер - вечером того же дня (30 декабря) в Петербурге. Договоренность достигнута после согласования с правлением наблюдательного совета "Нафтогаза" и кабинета министров.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Украина подписали контракт на транзит газа.