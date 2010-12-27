В случае неудачных переговоров, дипломаты встретятся уже весной 2020 года.

"Нафтогаз" назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу. Председатель правления компании Андрей Коболев рассказал о планах по поводу обсуждений. Об этом спикер заявил в интервью изданию "Зеркало Недели".

Если странам не удастся договориться между собой до конца 2019 года, то дискуссии по вопросу могут возобновиться в апреле или марте 2020 года. Эксперт признал, что экономику Украины ждут серьезные вызовы. Проблемы начнутся, если транзит газа из РФ все-таки остановится. Такая ситуация значительно замедлит темп экономического роста страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что создание независимой от "Нафтогаза" компании-оператора газотранспортной системы завершится раньше 19 декабря.

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