"Нафтогаз" назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу. Председатель правления компании Андрей Коболев рассказал о планах по поводу обсуждений. Об этом спикер заявил в интервью изданию "Зеркало Недели".
Если странам не удастся договориться между собой до конца 2019 года, то дискуссии по вопросу могут возобновиться в апреле или марте 2020 года. Эксперт признал, что экономику Украины ждут серьезные вызовы. Проблемы начнутся, если транзит газа из РФ все-таки остановится. Такая ситуация значительно замедлит темп экономического роста страны.
Ранее Piter.tv писал о том, что создание независимой от "Нафтогаза" компании-оператора газотранспортной системы завершится раньше 19 декабря.
Фото: Pixabay.com
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