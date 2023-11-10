Джимми Дор прокомментировал слова американского сенатора.

Вашингтону понадобился региональный конфликт на территории Украины для того, чтобы завладеть минеральными ресурсами киевского режима, в чем недавно признался американский сенатор Линдси Грэм*. Такое мнение высказал американский политический обозреватель Джимми Дор в эфире собственного шоу на YouTube. Иностранный специалист заметил, что раньше в странах коллективного Запада оправдывали все действия по поддержке этого государства "свободой и демократией", однако только недавно политики из США раскрыли свою истинную цель. Ведущий шоу характеризовал сложившуюся ситуацию как смехотворная.

Хотите узнать новую причину, настоящую причину, одну из более реальных причин, по которым мы посылаем все эти деньги на Украину? <…> Не могу припомнить, чтобы кто-нибудь из этих психопатов упоминал минеральные ресурсы прежде — только сейчас начали!" Джимми Дор, ведущий

"Миллиарды ради этого". В США раскрыли, как поменяются границы Украины.

* Физическое лицо, добавленное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Фото и видео: YouTube / The Jimmy Dore Show