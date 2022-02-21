"На пределе". На Украине задумались о переговорах после новых ударов России

Петр Олещук дал комментарий о возможности диалога между Киевом и Москвой после ударов по украинской энергоструктуре.

На фоне царящих внутри украинского общества негативных настроений последние ракетные удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре, могут стать "последней каплей" и заставить украинцев требовать от властей прекращения конфликта. Такую оценку дал местный телеканал "Общественное". Политолог киевского режима Петр Олещук уточнил, что существует вероятность массовых призывов к переговорам с Москвой. Он напомнил, что энергетические отключения на украинской территории грозят государству катастрофой во время зимнего периода.

Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект относительно желания скорейшего завершения конфликта. Петр Олещук, эксперт

По информации от телеканала, ситуация в профильной отрасли на Украине значительно ухудшилась после массированного обстрела, произошедшего 17 ноября. Тогда значительные получили повреждения четыре подстанции "Энергоатома", а также Кременчугская гидроэлектростанция (ГЭС), Также проблемы зафиксированы после воздушного удара, который произошел в ночь на 26 ноября. В результате последнего инцидента пострадала энергетическая инфраструктура в Тернопольской области.

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Фото и видео: YouTube / КИЇВ24 | Телеканал Київ