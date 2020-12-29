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Фильм "Морбиус" с Джаредом Лето выйдет на экраны в 2022 году

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Солист группы Thirty Seconds to Mars исполнит роль доктора Майкла Морбиуса.

Названа дата выхода фильма "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли. Премьера состоится 21 января 2022 года. Об этом пишет издание NME.

Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и посвящает свою жизнь поискам лекарства. В какой-то момент он видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Вступив в реакцию с больными клетками, чужеродные вызывают неожиданную реакцию и превращают Морбиуса в кровожадного монстра.

Солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето исполнит в фильме роль доктора Майкла Морбиуса. Режиссером картины выступил Даниэль Эспиноса.

Ранее мы писали, что "Душа" Pixar возглавила российский прокат в выходные.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

Теги: джаред лето, морбиус, премьера
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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