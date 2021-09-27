  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:14
149
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Монако" обыграл "Клермон", Головина заменили после первого тайма

0 0

Игра завершилась со счетом 3:1.

"Монако" обыграл "Клермон". Матч проводился в рамках восьмого этапа футбольной лиги 1 во Франции. Российского спортсмена Александра Головина заменили после первого тайма. Встреча между клубами состоялась на спортивной арене города Клермон, которая получила название "Габриэль Монпье". Гости отличились тремя голами против единственного мяча, забитого хозяевами.

Отметились голами Виссам Бен Йеддер, Кевин Фолланд, а также Софьян Диоп. У "клермонцев" единственный результативный удар засчитан у футболиста Мохамеда Байо.

Напомним, что в настоящее время подопечные Паскаля Гастьена находятся на 15 месте рейтинга. Их оппоненты под руководством Нико Ковача занимают восьмую строчку таблицы французского первенства. В следующий раз игроки "Клермона" выйдут на поле против "Лорьяна", а "Монако" на своей арене примет "Бордо". 

"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона.

Фото и видео: YouTube / Ligue 1 Uber Eats Official

Теги: александр головин, клермон, монако, франция
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии