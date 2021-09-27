"Монако" обыграл "Клермон", Головина заменили после первого тайма

Игра завершилась со счетом 3:1.

"Монако" обыграл "Клермон". Матч проводился в рамках восьмого этапа футбольной лиги 1 во Франции. Российского спортсмена Александра Головина заменили после первого тайма. Встреча между клубами состоялась на спортивной арене города Клермон, которая получила название "Габриэль Монпье". Гости отличились тремя голами против единственного мяча, забитого хозяевами.

Отметились голами Виссам Бен Йеддер, Кевин Фолланд, а также Софьян Диоп. У "клермонцев" единственный результативный удар засчитан у футболиста Мохамеда Байо.

Напомним, что в настоящее время подопечные Паскаля Гастьена находятся на 15 месте рейтинга. Их оппоненты под руководством Нико Ковача занимают восьмую строчку таблицы французского первенства. В следующий раз игроки "Клермона" выйдут на поле против "Лорьяна", а "Монако" на своей арене примет "Бордо".

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Фото и видео: YouTube / Ligue 1 Uber Eats Official