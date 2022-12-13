"Мисс Россия — 2022" Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная"

В финальный этап прошли 16 конкурсанток со всего мира.

"Мисс Россия — 2022" Анна Линникова вышла в полуфинал международного конкурса по красоте "Мисс Вселенная". Девушка презентовала публике национальный костюм под названием "Корона Российской империи", выполненного из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями. Этот наряд создавался петербургским дизайнером Ольгой Маляровой при сотрудничестве с Государственным музеем Эрмитаж. Представительница Оренбургской области рассчитывает дойти до финала соревнования. В настоящий момент в состязании осталось 16 кандидаток на главный приз. Заключительное мероприятие, на котором будет выбрана самая красивая девушка планеты, состоится 14 января. Оно пройдет в городе Новый Орленан американского штата Луизиана.

Студентка из Петербурга стала "Мисс Россией" на конкурсе красоты.

Фото и видео: Мисс Вселенная