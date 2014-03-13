"Мы очень близки". Трамп сделал зловещее предупреждение о США

Дональд Трамп-младший раскритиковал Белый дом и Джо Байдена.

Американская администрация как никогда раньше близка к третьей мировой войне из-за некомпетентности действующего руководства в Вашингтоне. Соответствующее мнение огласил сын кандидата в президенты страны Дональда Трампа выступая перед сторонниками политика в штате Флорида. Дополнительно Дональд Трамп-младший раскритиковал национальное правительство США, а также главу государства Джо Байдена. По мнению спикера, лидер Белого дома не способен даже самостоятельно спуститься со сцены, сказать пару предложений, но при этом он отвечает за переговоры по ядерному оружию.

Мы близки к тому, что страны не будет совсем. Мы также близки к тому, что мы будем втянуты в третью мировую войну, войну, которую никто даже не мог себе представить. Мы очень близки. Дональд Трамп-младший

Сын Трампа выступил с жестким заявлением против Украины.

Фото и видео: YouTube / The National Desk