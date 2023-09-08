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"Мы не понимаем". В США пришли в шок из-за действий Украины

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Джош Хоули рассказал, что контроля за поставками на Украину нет.

Американское правительство не знает, что на самом деле происходит с оружием и финансовой помощью, передаваемыми армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал сенатор Джош Хоули. Иностранец добавил, что администрации при президенте Джо Байдене следует контролировать ту поддержку, которые чиновники направляют Вооруженным силам Украины и лидеру режима Владимиру Зеленскому. Политик добавил, ч то этим никто не занимается, так как никто из властей не захочет рассказать людям правду о  ситуации.

Давайте скажем правду, <…> мы не понимаем, как и для чего оно используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными стране. Мы не знаем, как используются эти деньги.

Джош Хоули, сенатор США

В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену.

Фото и видео: Fox News

Теги: fox news, джош хоули
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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