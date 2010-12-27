"Метрострой" заплатит ФНС почти 1 млрд рублей

Недавно, в компании снова перенесли сроки строительства новых станций метро.

По условиям мирового соглашения между ОАО "Метрострой" и Федеральной налоговой службы, подрядчик должен выплатит налоговикам 999,1 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.



Арбитражный утвердил соглашение между сторонами, однако вместо ранее запрашиваемых 812 миллионов рублей, долг компании увеличился почти на 200 миллионов. Связано это с тем, что ФНС также увеличило и срок погашения задолженности. Теперь он составляет 36 месяцев.

Напомним, что после заключения мирового соглашения расчетные счета подрядчика были разблокированы. Теперь "Метрострой" сможет выплатить заработную плату рабочим и возобновить работу над строительством трех станций метро.

Ранее Смольный отозвал свой судебный иск и позволил подрядчику "восстановить репутацию надежного партнера". По условиям нового соглашения строительная компания должна была погасить долги перед сотрудниками и уладить разногласия с налоговыми органами. Кроме того, было решено, что три станции Фрунзенского радиуса будут сданы к 1 июля. Недавно, в компании сообщили, что сроки работ переносятся на первый день осени.

Фото: Piter.TV