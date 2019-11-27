"Медузный остров" в Азовском море сняли на видео. Ролик появился на YouTube-канале. Видео записали местные отдыхающие. Они заметили большое скопление медуз. На кадра видно, что туристы на лодке перемещаются по воде, верхний слой которой плотно покрыт медузами.
Это просто капец.... Какой-то прям медузный остров!
сообщение очевидцев
Путешественники отметили, что скопление медуз в Азовском море напоминает кисель. Автор ролика рассказал, что инцидент с ним произошел около украинского города-курорта Бердянск в Запорожской области.
Напомним, что Бердянск считается одним из самых "очищенных" курортов от медуз. После начала пляжного сезона в 2020 году там регистрируется аномальное количество медуз.
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели.
Видео: YouTube / pistonczyk
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