На курорте Бердянка наблюдается аномальное число медуз.

"Медузный остров" в Азовском море сняли на видео. Ролик появился на YouTube-канале. Видео записали местные отдыхающие. Они заметили большое скопление медуз. На кадра видно, что туристы на лодке перемещаются по воде, верхний слой которой плотно покрыт медузами.

Это просто капец.... Какой-то прям медузный остров! сообщение очевидцев

Путешественники отметили, что скопление медуз в Азовском море напоминает кисель. Автор ролика рассказал, что инцидент с ним произошел около украинского города-курорта Бердянск в Запорожской области.

Напомним, что Бердянск считается одним из самых "очищенных" курортов от медуз. После начала пляжного сезона в 2020 году там регистрируется аномальное количество медуз.

Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели.

Видео: YouTube / pistonczyk