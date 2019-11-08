"Магистрали" оставили Муровых на обочине

«Бронка Групп» пытается вернуть охранный бизнес в Петербурге.

"Бронка Групп" пытается вернуть охранный бизнес в Петербурге. Сейчас в городе рассматриваются споры относительно активов группы компаний "Магистраль". Одновременно конфликт изучается следователями Приморского и Центрального районов, а также полицейскими Петроградского района. Об этом сообщили в "Фонтанке.ру".

Напомним, что с октября 2019 года четыре компании переехали из офиса на улице Куйбышева на Аптекарскую набережную. Эти фирмы официально принадлежат Елене Юриковой и Константину Гущину. Ранее бизнесмены работали в "Магистралях". Один из руководителей группы охранных фирм заявил "Фонатанке", что на самом деле предприниматели являются лишь формальными собственниками. Однако внутри структуры действуют другие договоренности.

Первое уголовное дело возбуждено правоохранительными органами в декабре 2019 года. Тогда Гущин вместе с помощников вывез из офиса по Белоостровской компьютеры. После этого в полицию Петроградского района обратилась бухгалтер "Магистралей". Выяснилось, что женщине прокололи колеса на ее иномарке. Сумма ущерба составила 14,6 тысяч рублей. В этом же районе, но уже к следователям из СК поступило заявление на Юрикову и Гузина. Их обвинили в мошенничестве. Бизнесмены якобы в 2017 году приняли договор о номинальном собственничестве. Однако потом они решили отделиться. Сумма ущерба достигла более 220 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Бронка Групп" создала новое юрлицо через день после ликвидации холдинга "Форум".

Фото: Piter.tv

