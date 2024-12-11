В Ленобласти за сутки очистили от снега 8127 километров дорог,

Было использовано 1800 кубометров пескосоляной смеси.

На уборке магистралей Ленинградской области 7 февраля задействовано 405 единиц спецтехники, 648 специалистов. Снежный штаб Ленинградской области работает над уборкой улиц, дорог, остановок, общественных пространств и дворов после вчерашнего снега.

Специалисты дорожной отрасли за сутки очистили от снега 8127 километров дорог, 2586 километров обочин, остановки, тротуары и стоянки. Было использовано 1800 кубометров пескосоляной смеси для обработки скользких поверхностей.

Обращения по уборке снега можно оставить в группе Снежного штаба, на вопросы по дорогам ответит чат-бот @Lenavtodorsupport_bot, также доступна круглосуточная линия Ленавтодора: 8 (812) 660-46-47.

Фото: правительство Ленобласти