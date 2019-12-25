В Пушкинском районе отремонтируют магистрали для повышения транспортной доступности

Также правительство Петербурга напомнило о строительстве скоростной трамвайной линии Купчино – Шушары– Славянка.

В правительстве Северной столицы напомнили о реализации крупных инфраструктурных проектов в Пушкинском районе города. Так, для повышения транспортной доступности новых ЖК в Шушарах, Славянке и Детскосельском будет осуществляться строительство линии скоростного трамвая. Кроме того, пройдут несколько этапов ремонта и реконструкции магистралей. О планах рассказал врио главы администрации Пушкинского района Андрей Чапуров в прямом эфире Центра управления регионом.

По словам Чапурина, первая очередь скоростного трамвая от Купчино до Шушар будет введена до конца 2023 года. До конца 2024-ого продлят и вторую линию – она будет пролегать в Славянку. Также в следующем году необходимо будет завершить проект продолжения Колпинского шоссе с выходом на Московское шоссе. Магистраль расширят до 4 полос.

Наконец, вскоре начнётся реконструкция Пушкинской дороги и будет построено продолжение Южно-Волхонской дороги с пересечением шоссе Подбельского, а также путепровод через ж/д пути за 21-ым км.

Ранее мы сообщили о том, что на Витебском проспекте с 14 ноября ограничат движение автомобилей из-за ремонтных работ.

Фото: Пресс-служба Смольного