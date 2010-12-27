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"Бронка Групп" начала застройку Разночинной, игнорируя угрозы Вячеслава Макарова
Сегодня, 15:27
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nastya960

"Бронка Групп" начала застройку Разночинной, игнорируя угрозы Вячеслава Макарова

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В среду, 30 октября, началась подготовка площадки для строительства.

ООО "Орион", единственным участником которого является ООО "Бронка Групп", начало очередную стадию работ по строительству клубного дома в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба головной компании. Ранее этому строительству объявил войну председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

На данном этапе после демонтажа готовят площадку, устанавливают шпунтовое ограждение и сваи методом статического вдавливания. 

В период с января по сентябрь текущего года администрацией Петроградского района совместно с муниципальными органами власти и застройщиком был проведен ряд совещаний с организацией штаба для приема жителей и их консультирования.

Фото: assembly.spb.ru

Теги: вячеслав макаров, разночинная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 16:41

а чего тут не ясного. петроградку держат родственники макарова, договориться с компанией не удалось... вот собственно и разногласия...

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