"Бронка Групп" начала застройку Разночинной, игнорируя угрозы Вячеслава Макарова

ООО "Орион", единственным участником которого является ООО "Бронка Групп", начало очередную стадию работ по строительству клубного дома в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба головной компании. Ранее этому строительству объявил войну председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
На данном этапе после демонтажа готовят площадку, устанавливают шпунтовое ограждение и сваи методом статического вдавливания.
В период с января по сентябрь текущего года администрацией Петроградского района совместно с муниципальными органами власти и застройщиком был проведен ряд совещаний с организацией штаба для приема жителей и их консультирования.
Фото: assembly.spb.ru
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а чего тут не ясного. петроградку держат родственники макарова, договориться с компанией не удалось... вот собственно и разногласия...