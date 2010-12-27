"Бронка Групп" создала новое юрлицо через день после ликвидации холдинга "Форум"

Как пояснили в пресс-службе ООО "Бронка Групп", новая компания создана в рамках развития корпоративной структуры холдинга.

Управляющей компанией "Бронка Групп" создано новое юридическое лицо почти одновременно с ликвидацией холдинга "Форум", который ранее владел портом "Бронка". Совладелец компании петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко находится под стражей за контрабанду с алкоголем. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

ООО "УК "Бронка Групп"" зарегистрировано 17 сентября. В учредителях числятся дочь совладельца "Форума", генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, и внук экс-главы ФСО России Евгения Мурова (который является генеральным директором обеих "Бронок"). Каждый партнер инвестировал по одному миллиону рублей.

ХК "Форум" ликвидировали через день, 18 сентября. Большей частью ее активов владеет "Бронка". Как пояснили в пресс-службе ООО "Бронка Групп", новая компания создана в рамках развития корпоративной структуры холдинга. Ликвидацию "Форума" никак не прокомментировали.

Фото: pixabay