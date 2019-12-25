Здание, в котором находился "Голицын Лофт", отреставрируют к осени 2021 года

После реставрации в нем хотят сделать креативное пространство.

Компания "Бронка Групп" отреставрирует дом №20 на набережной реки Фонтанки. Ранее там располагался "Голицын Лофт". В процессе реставрации планировочные решения приспособят "под современные требования креативных концепций". Об этом 15 марта сообщила пресс-служба холдинга.

На данный момент компания получает исходно-разрешительную документацию в соответствию с требованиями Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.

Планируется отреставрировать фасады здания и места общего пользования, благоустроить дворовую территорию. Также будут усилены перекрытия. Завершить работы планируют осенью 2021-го года.

В будущем в здании будет располагаться креативное пространство с упором на культурно-досуговую составляющую. Концепция проекта еще разрабатывается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Васильевском острове откроется идейный преемник "Голицын Лофта". На данный момент пространство уже работает.

Фото: citywalls.ru