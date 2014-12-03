"Локомотив" победил в гостях "Амур" в КХЛ

Игра закончилась со счетом 4:2.

Ярославский"Локомотив" победил в гостях хабаровский клуб "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 4:2. Со стороны команды победителей шайбами в воротах противников отметились на 8, 18, 27 и 56 минутах игры спортсмены Егор Коршков, Георгий Иванов, Денис Алексеев и Рид Буше. От хозяев ледовой арены забили голы оппонентам на 19 и 49 минутах забивали Данил Файзуллин и Дмитрий Архипов.

В турнирной таблице Западной конференции на данный момент "Локомотив" из Ярославля занимает пятое место. Клуб набрал в зачете 54 очка за 43 проведенных матча. Хабаровский "Амур" занимает десятое место в Восточной конференции. В активе клуба сейчас 38 очков по результатам 44 игр.

В следующий раз "Локомотив" примет на домашнем льду московских представителей из "Спартака". Матч запланирован на 29 декабря. А 27 декабря "Амур" дома сыграет с петербургским СКА.

Петербургский СКА в овертайме обыграл ЦСКА.

Фото и видео: YouTube / Хоккейный клуб "Амур"