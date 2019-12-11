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"Ливерпуль" в овертайме проиграл "Атлетико". Он покидает Лигу чемпионов
Сегодня, 11:30
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matveyvn

"Ливерпуль" в овертайме проиграл "Атлетико". Он покидает Лигу чемпионов

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В первом матче "Атлетико" победил со счётом 1:0.

"Ливерпуль" в овертайме проиграл "Атлетико". Он покидает Лигу чемпионов. Мадридский клуб обыграл действующего чемпиона в гостях со счётом 3:2. Теперь "Атлетико" выходит в четвертьфинал.

Счёт в матче открыл на 43-й минуте полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум. 

В основное время победителя выявить не удалось, пришлось играть два дополнительных тайма. На 94-й минуте "Ливерпуль" удвоил счёт. На 97-й минуте "Атлетико" сравнял. После мадридская команда забила ещё два гола.

В первом матче "Атлетико" победил со счётом 1:0.

Напомним, в Кремле ничего не слышали о возможности переноса ЧЕ-2020 из-за коронавируса.

Теги: атлетико, ливерпуль, лига чемпионов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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