В первом матче "Атлетико" победил со счётом 1:0.

"Ливерпуль" в овертайме проиграл "Атлетико". Он покидает Лигу чемпионов. Мадридский клуб обыграл действующего чемпиона в гостях со счётом 3:2. Теперь "Атлетико" выходит в четвертьфинал.

Счёт в матче открыл на 43-й минуте полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум.

В основное время победителя выявить не удалось, пришлось играть два дополнительных тайма. На 94-й минуте "Ливерпуль" удвоил счёт. На 97-й минуте "Атлетико" сравнял. После мадридская команда забила ещё два гола.

В первом матче "Атлетико" победил со счётом 1:0.

Напомним, в Кремле ничего не слышали о возможности переноса ЧЕ-2020 из-за коронавируса.