"Ливерпуль" снова обыграл "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Игра завершилась со счетом 2:0.

"Ливерпуль" снова обыграл "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала ЛЧ англичане смогли обойти на поле противников с результатом 2:0. Голы на 71 и 74 минутах встречи забили Мохаммед Салах и Садио Мане. Напомним, что формально проведенная игра стала для "Ливерпуля" домашней. Клуб прервал серию без побед на собственном поле, которая длилась восемь игр. "Ливерпуль" прервал серию из шести поражений.

"Барселона" впервые с 2007 года не смогла выйти в четвертьфинал ЛЧ.

Видео: YouTube / Champions League 2021