"Лиговку" проверяли почти час

В вестибюле взрывчатых предметов не обнаружили.

24 января станция метро "Лиговский проспект" открылась после проверки, длившейся около пятидесяти минут. В пресс-службе метрополитена сообщили, что вестибюль открыли в 17:59.

Оперативники проверили оставленный на выходе из метро предмет и не нашли в нем ничего опасного. В общей сложности на ликвидацию оставленной вещи была потрачена 51 минута.

Ранее Piter.tv сообщал, что в 17:08 "Лиговский проспект" закрыли на вход и выход из за бесхозного предмета.

Стоит отметить, что петербургский метрополитен начал активно выпускать комиксы с призывом быть внимательнее и не забывать свои вещи в вагонах и на платформах станций. Смешные картинки о забывчивых петербуржцах можно посмотреть здесь , здесь, а также есть история про Деда Мороза и Пиццу.