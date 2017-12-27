"Лиговский проспект" закрыли на вход и выход

В вестибюле проверяют забытый предмет.

24 января для пассажиров закрыли станцию метро "Лиговский проспект". В пресс-службе подземки сообщили, что причиной прекращения работы стал оставленный бесхозный предмет.

Уточняется, что предмет лежал в вестибюле на выходе. С 17:08 двери станции были закрыты. Поезда следуют мимо. Пассажиры дожидаются открытия на улице и на соседний станциях.

Напомним, что подземка активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Ранее Piter.tv сообщал, что петербургский метрополитен собирается создал серию комиксов о забытых пиццах, тортах, овощах и подарках.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург