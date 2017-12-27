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"Лиговский проспект" закрыли на вход и выход
Вчера, 17:44
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nadiputintseva
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"Лиговский проспект" закрыли на вход и выход

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В вестибюле проверяют забытый предмет.

24 января для пассажиров закрыли станцию метро "Лиговский проспект". В пресс-службе подземки сообщили, что причиной прекращения работы стал оставленный бесхозный предмет.

Уточняется, что предмет лежал в вестибюле на выходе. С 17:08 двери станции были закрыты. Поезда следуют мимо. Пассажиры дожидаются открытия на улице и на соседний станциях.

Напомним, что подземка активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Ранее Piter.tv сообщал, что петербургский метрополитен собирается создал серию комиксов о забытых пиццах, тортах, овощах и подарках

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: лиговский проспект закрыли метро , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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