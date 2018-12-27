"Лахта Центр" окрасился в цвета российского флага в честь праздника

12 июня по всей стране отмечается День России.

Жительница Приморского района Петербурга засняла "Лахта Центр" накануне Дня России. В честь праздника на небоскребе включили подсветку в стиле российского флага.

Триколор было хорошо видно даже в белые ночи. В зависимости от праздника "Лахта Центр" "окрашивается" в разные цвета. Так, например, 9 мая на центре появилась георгиевская ленточка, а на Новый год высотка стала похоже на елку.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге может появиться "Лахта Центр-2". Мы общались с урбанистом и футурологом, чтобы узнать их видение будущего проекта.

Видео: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Елена Воробьева

Фото: Instagram / @kings7koroleva