"Лахта Центр" окрасился в цвета российского флага в честь праздника

Жительница Приморского района Петербурга засняла "Лахта Центр" накануне Дня России. В честь праздника на небоскребе включили подсветку в стиле российского флага.
Триколор было хорошо видно даже в белые ночи. В зависимости от праздника "Лахта Центр" "окрашивается" в разные цвета. Так, например, 9 мая на центре появилась георгиевская ленточка, а на Новый год высотка стала похоже на елку.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге может появиться "Лахта Центр-2". Мы общались с урбанистом и футурологом, чтобы узнать их видение будущего проекта.
Видео: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Елена Воробьева
Фото: Instagram / @kings7koroleva
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