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"Лахта Центр" окрасился в цвета российского флага в честь праздника

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12 июня по всей стране отмечается День России.

Жительница Приморского района Петербурга засняла "Лахта Центр" накануне Дня России. В честь праздника на небоскребе включили подсветку в стиле российского флага.

Триколор было хорошо видно даже в белые ночи. В зависимости от праздника "Лахта Центр" "окрашивается" в разные цвета. Так, например, 9 мая на центре появилась георгиевская ленточка, а на Новый год высотка стала похоже на елку.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге может появиться "Лахта Центр-2". Мы общались с урбанистом и футурологом, чтобы узнать их видение будущего проекта. 

Видео: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Елена Воробьева

Фото: Instagram / @kings7koroleva

Теги: лахта центр, подсветка, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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