"Лаборатория Касперского" обнаружила новый троян

Его главная функция - сбор и обработка информации с атакованных сетей.

В центре исследований и анализа угроз "Лаборатория Касперского" обнаружили распространение нового троянца Milum. Об этом сообщает агенство "РИА Новости".

Новая целевая кампания получила название WildPressure. Обнаруженный троянец способен загружать и выполнять команды от оператора, собирать различную информацию с атакованной машины и отправлять ее на командно-контрольный сервер.

По словам экспертов "Лаборатории Касперского", продолжают наблюдать за активностью кампании. На данный момент неизвестно, какие еще функции есть у Milum помимо сбора информации из атакованных сетей.

Ранее эксперты рассказали о риске удаленной работы для банков.

Фото: VK / @kaspersky