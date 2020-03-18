Переход на удаленку грозит увеличением нагрузки и нехваткой серверных мощностей.

Эксперты рассказали о риске удаленной работы для банков. Об опасностях рассказали аналитики, которых опросил РБК.

По их мнению, при удалённой работе сотрудников на банки будут чаще атаковать хакеры. Также переход на удаленку грозит увеличением нагрузки и нехваткой серверных мощностей. При этом хакеры могут нападать и на персональные компьютеры сотрудников.

Специалисты считают, что так мошенники будут пытаться украсть деньги и персональные данные.

Необходимо напомнить коллегам о базовых правилах кибербезопасности, - рассказал старший антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Денис Легезо.

Он призвал использовать надёжные пароли и не переходить по ссылкам в письмах от незнакомых людей.

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