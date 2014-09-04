"Колорадо" обыграл "Монреаль", Георгиев отразил 18 бросков

Вратарь одержал 14-ю победу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Монреалем" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев помог своей команде обыграть гостей. Россиянин отразил 18 из 19 бросков по своим воротам.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Георгиев провел 22 матча, в которых одержал 14 побед и пропустил 53 шайбы. Он также отыграл две встречи без пропущенных голов.

Ранее мы сообщали, что две передачи Костина помогли "Эдмонтону" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET