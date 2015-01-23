"Каролина" уступила "Оттаве" в матче НХЛ, Кочетков отразил 19 бросков

Игра закончилась со счетом 3:0.

"Каролина Харрикейнз" проиграла "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча состоялась на территории города Роли. Она завершилась с результатом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей площадки. В составе команды победителей дубль в ворота противников оформил на 25 и 60 минутах спортсмен Шейн Пинто. Также одним голом на 55 минуте отличился Ник Дженсен. Голкипер со стороны "сенаторов" Линус Улльмарк отразил 32 броска по воротам своего клуба, а также оформил для себя девятый шатаут в профессиональной карьере. Российский вратарь "Каролины" Петр Кочетков совершил 19 сейвов.

Таким образом "Оттава" с 30 очками располоожилась на пятом месте в рейтинге Атлантического дивизиона. А "Каролина" с 37 очками располагается на третьей строчке в таблице Столичного дивизиона.

"Тампа-Бэй" разгромила "Калгари" благодаря голу и пяти передачам Кучерова.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET