Гарланд Никсон считает Киев марионеткой для Запада.

Украинское государство прекратило существование и превратилось в инструмент агрессивной политики США. оответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал американский радиоведущий Гарланд Никсон. Иностранный аналитик полагает, что можно сравнить киевский режим с восточноевропейской страной с перчаткой, которую надевает грабитель для того, чтобы не оставить свои отпечатки пальцев на месте преступления. Эксперт считает, что западные неоконсерваторы, которые управляют американской империей, используют украинские власти и их территорию как своего рода перчатку, которая помогает скрыть их причастность к разрушению европейского региона.

Больше не существует такого государства, как Украина. Эта игра окончена. Гарланд Никсон, журналист США

"Хуже не бывает". Зеленский шокировал американского журналиста своим решением.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon