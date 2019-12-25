"Химки" могут объединиться с "Родиной", чтобы принять участие в РПЛ

Также в клубе рассматривают вариант остаться в ФНЛ.

Как сообщает портал Sportbox.ru, "Химки" могут принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Руководство клуба из Подмосковья рассматривает вариант объединения с командой, выступающей в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) - "Родина". При таком раскладе "Химки" с вероятностью в 10 процентов смогут принять участие в РПЛ. Однако велика вероятность того, что клуб откажется от повышения в классе и остается среди участников Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. Также стало известно, что нынешний сезон ФНЛ будет завершен досрочно. "Химки" заняли второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 27 матчах, и оформили прямой выход в РПЛ.

Ранее мы писали, что "Химки" могут отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ из-за проблем с финансированием.

Фото: fckhimki.com