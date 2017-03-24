"Хезболла" призвала арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль

Хасан Насрулла оценил угрозу, который Израиль представляет для Палестины.

"Хезболла" призвала арабские страны прекратить экспорт нефти на территорию еврейского государства. Соответствующее заявление в ходе своего первого видеообращения к общественности после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке сделал генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. Спикер приветствовал иракские и йеменские силы, которые защищают палестинский народ в секторе Газа. Отдельно лидер движения отметил, что ситуация в регионе из-за действий Израиля в последние годы была очень жесткой, а мир закрывал на проблемы глаза. Он добавил, что у ХАМАСа не было другого выхода, так как Израиль на протяжении 75 лет "устраивает резню".

Да, эти достижения и результаты заслуживают всех этих жертв, потому что они открыли новый этап в борьбе с этим врагом, новый этап в судьбах народов всего региона. Хасан Насрулла, глава "Хезболлах"

Германии запретили "Хезболлу".

Фото и видео: YouTube / Spot Shot Video