"Хезболла" объяснила атаки на американские базы

Хасан Насрулла рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Атаки на американские военные базы в Ираке и Сирии происходят из-за того, что именно Вашингтон несет ответственность за преступления, происходящие в Палестине, Сирии и Ираке. Соответствующее заявление в ходе своего первого видеообращения к общественности после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке сделал генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. Местные журналисты не исключили того, что сегодня организация может объявить о начале войны в отношении Израиля.

Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это мудрое решение сопротивления. Хасан Насрулла, генсек движения

"Хезболла" призвала арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль.

Фото и видео: YouTube / Spot Shot Video