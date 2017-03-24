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"Хезболла" объяснила атаки на американские базы

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Хасан Насрулла рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Атаки на американские военные базы в Ираке и Сирии происходят из-за того, что именно Вашингтон несет ответственность за преступления, происходящие в Палестине, Сирии и Ираке. Соответствующее заявление в ходе своего первого видеообращения к общественности после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке сделал генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. Местные журналисты не исключили того, что сегодня организация может объявить о начале войны в отношении Израиля.

Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это мудрое решение сопротивления.

Хасан Насрулла, генсек движения

"Хезболла" призвала арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль.

Фото и видео: YouTube / Spot Shot Video

Теги: ливан, палестина, хасан насрулла, хезболлах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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