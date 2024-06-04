"Граф Монте-Кристо" выйдет в России на неделю раньше — 19 сентября

Премьера фильма запланирована на 19 сентября.

Российская кинокомпания "Атмосфера кино" сообщила подписчикам в социальных сетях о том, что фильм "Граф Монте-Кристо" выйдет в России не 26 сентября, как планировалось ранее, а 19 сентября. Дополнительно опубликован трейлер картины на русском языке. Известно, что лента расскажет историю моряка по имени Эдмон Дантес — его арестовывают за преступление, которого мужчина не совершал. Спустя 14 лет заключенному наконец удаётся совершить побег, после чего он нарекает себя графом Монте-Кристо. Герой решает отомстить злоумышленникам, которые его предали. Ключевые роли в проекте исполнили актеры Пьер Нинэ ("Обещание на рассвете"), Пьерфранческо Фавино ("Гонка"), Оскар Лесаж ("Месье Спейд") и Анаис Демустье ("На посту!"). Режиссёрами экранизации культового романа выступили Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер, известные зрителям по недавней дилогии "Три мушкетёра".

AMC представил тизер четвёртого и финального сезона сериала "Сквозь снег".

Фото и видео: YouTube / Атмосфера Кино