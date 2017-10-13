"Город призрак": Впечатляющие кадры из Калифорнии уничтоженной огнем снял беспилотник

На популярном видеохостинге YouTube фотограф Дуглас Трон (Douglas Thron) снял с беспилотника выжженный дотла город Санта Роса и машину почты США, которая развозит почту. На опубликованных кадрах видно практически полностью уничтоженный город, пустынные улицы. Почтовая машина останавливается у каждого дома, оставляет почту в уцелевшие почтовые ящики. На одном из кадров видео, видно, что кое-где дома все же уцелели.
По данным на 2013 год в Санта Росе проживало более 170 тысяч человек.
Напомним, в результаты мощных пожаров в Калифорнии погибло уже 31 человек, уничтожены 3,5 тысячи зданий, сотни человек считаются пропавшими без вести. Piter.TV ранее публиковал видео с охваченной огнем Калифорнии.
Видео: YouTube/Douglas Thron