"Город призрак": Впечатляющие кадры из Калифорнии уничтоженной огнем снял беспилотник

Появилось видео из города Санта Роса: почтальон развозит почту по сожженному городу.

На популярном видеохостинге YouTube фотограф Дуглас Трон (Douglas Thron) снял с беспилотника выжженный дотла город Санта Роса и машину почты США, которая развозит почту. На опубликованных кадрах видно практически полностью уничтоженный город, пустынные улицы. Почтовая машина останавливается у каждого дома, оставляет почту в уцелевшие почтовые ящики. На одном из кадров видео, видно, что кое-где дома все же уцелели.

По данным на 2013 год в Санта Росе проживало более 170 тысяч человек.