Калифорнию накрыли пожары: Погибло не менее 10 человек

Бушующий огонь захватил 8 округов. Погибло 10 человек, уничтожено 1,5 тысячи домов, десятки тысяч людей эвакуировано.

В штате Калифорния США бушуют лесные пожары. В 8 округах штата введен режим ЧС.

Губернатор штата направил президенту Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия, что позволило бы задействовать Национальную гвардию США, а также в первую очередь получать от правительства средства для оказания помощи населению.

На сегодняшний день пожары насчитывают 15 крупных очагов возгорания и охватывает площадь более 19 тысяч гектар. Огонь уничтожил полторы тысячи зданий и построек. Сообщается о 10 погибших.

Видео: Twitter/AMHQ

Фото: Twitter/BFMTV, Rainews‏