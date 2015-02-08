"Голден Стэйт" выиграл серию у "Бостона" и стал чемпионом НБА

Игра в финале плей-офф закончилась со счетом 103:90.

"Голден Стэйт" выиграл финальную серию у "Бостона" и стал чемпионом серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Завершающая встреча между командами закончилась с результатом 103:90 (27:22, 27:17, 22:27, 27:24) в пользу гостей арены. Наибольшими очками отметились в ходе сражения защитник из "Голден Стэйт" Стефен Карри, а также нападающий из "Бостона" Джейлен Браун. Спортсмены набрали по 34 очка.

Напомним, что ранее команда из Сан-Франциско в плей-офф обыграла "Денвер" (4-1), "Мемфис" (4-2) и "Даллас" (4-1). "Бостон" по итогу плей-офф прошел "Бруклин" (4-0), "Милуоки" (4-3) и "Майами" (4-3).

"Голдент Стэйт" обыграл "Бостон" в пятом матче финала НБА..

Фото и видео: YouTube / FreeDawkins