"Газпром" собирается сохранить объем поставляемого газа в Европу до 2022 года 

В пятницу, 29 ноября, врио начальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов сообщил, что "Газпром" планирует сохранить объем поставок газа в Европу до 2022 года. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник.
По прогнозам корпорации, до 2022 года спрос на сжиженый и трубопроводный газ будет расти. По словам Зотова, поставки "Газпрома" могут составлять 193-204 млрд куб.м в год.
Корпорация не ожидает серьезных колебаний цен на газ до 2021 года. По их мнению, цена вряд ли сильно будет отличатся от цифры 205 $ за одну тысячу кубометров. Однако "Газпром" считает, что объем инвестиционных программ на следующий год снизится до 1, 1 триллиона рублей.
Ранее мы сообщали, что Европейская комиссия примет участие в "газовых переговорах" России и Украины.
Видео: YouTube / СГК
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