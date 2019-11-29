"Газпром" собирается сохранить объем поставляемого газа в Европу до 2022 года 

Объем экспорта планируют держать как минимум на уровне 2019 года.

В пятницу, 29 ноября, врио начальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов сообщил, что "Газпром" планирует сохранить объем поставок газа в Европу до 2022 года. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник.

По прогнозам корпорации, до 2022 года спрос на сжиженый и трубопроводный газ будет расти. По словам Зотова, поставки "Газпрома" могут составлять 193-204 млрд куб.м в год.

Корпорация не ожидает серьезных колебаний цен на газ до 2021 года. По их мнению, цена вряд ли сильно будет отличатся от цифры 205 $ за одну тысячу кубометров. Однако "Газпром" считает, что объем инвестиционных программ на следующий год снизится до 1, 1 триллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что Европейская комиссия примет участие в "газовых переговорах" России и Украины.

Видео: YouTube / СГК