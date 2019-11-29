Еврокомиссия оценит все решения по транзиту газа через Украину. Это поможет Москве и Киеву достигнуть долгожданного компромисса в деловых переговорах.

Европейская комиссия примет участие в "газовых переговорах" России и Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на "Нафтогаз Украины". Источник уточнил, что Еврокомиссия оценит все решения по транзиту газа через Украину. Этот принцип "третейского судьи" устроил все стороны переговоров. Тем более, что Брюссель напрямую заинтересован в бесперебойных поставках российского газа через территорию Украины.

Напомним, что в эти дни в Вене проходят переговоры "Россия - Украина", касающиеся правил и условий транзита газа в ЕС. Представители Еврокомиссии присоединятся к диалогу в ближайшее время. Брюссель даст свои оценки итоговому документу, необходимому для транзита.

Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трехстороннем формате Украина–Россия–ЕС

Ожидается, что именно в Вене Украина и Россия придут к компромиссному решению.

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