"Газпром" продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске

От компании на встрече будет присутствовать Алексей Миллер.

"Газпром" продолжит переговоры с Украиной по газу 20 декабря в Минске. В компании рассказали, что на этот раз обсуждения не будут техническими. Об этом сообщили в "ТАСС".

Уровень высокий. От "Газпрома" - Алексей Миллер добавили в пресс-службе

Накануне российские и украинские предприниматели встретились в Берлине. По итогам совещания разработан проект, включающий основополагающие условия. Среди прочего - конкретные объемы транзита газа через Украину, а также сроки нового контракта. Теперь эти требования направят для утверждения руководству РФ и Украины.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Нафтогазе" анонсировали ещё одну встречу по газу до конца года.