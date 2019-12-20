В "Нафтогазе" анонсировали ещё одну встречу по газу до конца года

Подробности прошедшей встречи рассказал Юрий Витренко.

В "Нафтогазе" анонсировали ещё одну встречу по газу до конца 2019 года. Глава компании заявил, что газовые соглашения с РФ будут соответствовать европейским правилам. Об этом исполнительный директор Юрий Витренко написал в своем аккаунте на Facebook.

Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате..."Нафтогаз" занимает максимально конструктивную позицию на этих переговорах рассказал предприниматель

По его словам, делегаты отработали основные принципы, которые требуют дальнейших согласований. Сейчас стороны направили предложения для рассмотрения политической власти Украины и России. Если договоренности утвердят, то их будут имплементировать на разных уровнях.

Ранее Piter.tv писал о том, что РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа.

Фото: Facebook/Юрий Витренко

