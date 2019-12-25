"Газпром" приостановил транзит газа в ФРГ по трубопроводу "Ямал-Европа"

Накануне компания отказалась бронировать мощности газопровода на прокачку 21 декабря.

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" приостановила транзит голубого топлива в Германию по трубопроводу проводу "Ямал-Европа". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade .

Днем ранее "Газпром" отказался бронировать мощности на прокачку 21 декабря. Как позднее сообщило международное агентство новостей Reuters, также ссылаясь на Gascade, по газопроводу начались реверсные поставки из Германии в Польшу.

"Газпром" начал снижать объем транзита с 18 декабря. Это произошло на фоне приближения газового рынка Европы к пиковому зимнему спросу. В ноябре текущего года российская компания отказалась бронировать мощности на месяц вперед.

Ранее руководитель политического совета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России.

Фото: pixabay.com