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"Газпром" приостановил транзит газа в ФРГ по трубопроводу "Ямал-Европа"
Сегодня, 11:14
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"Газпром" приостановил транзит газа в ФРГ по трубопроводу "Ямал-Европа"

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Накануне компания отказалась бронировать мощности газопровода на прокачку 21 декабря.

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" приостановила транзит голубого топлива в Германию по трубопроводу проводу "Ямал-Европа". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade .

Днем ранее "Газпром" отказался бронировать мощности на прокачку 21 декабря. Как позднее сообщило международное агентство новостей Reuters, также ссылаясь на Gascade, по газопроводу начались реверсные поставки из Германии в Польшу.

"Газпром" начал снижать объем транзита с 18 декабря. Это произошло на фоне приближения газового рынка Европы к пиковому зимнему спросу. В ноябре текущего года российская компания отказалась бронировать мощности на месяц вперед.

Ранее руководитель политического совета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России.

Фото: pixabay.com

Теги: газпром, транзит газа, ямал-европа
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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