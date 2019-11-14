"Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину

В последнее время компания регулярно приобретает твердые транзитные мощности.

"Газпром" вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные Regional Booking Platform.

Отмечается, что оператор газотранспортной системы Украины на аукцион выставил дополнительные транзитные мощности на июль, но они оказались невостребованными.

Так, Газпром еще ни разу не воспользовался предложением Украины и дополнительной прокачке, несмотря на то, что регулярно в последнее время приобретает твердые транзитные мощности.

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Фото: gazprom.ru