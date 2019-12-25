МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Однако в 2022 году, напротив, прогнозируется ухудшение.

В 2021 году рост ВВП России может составить 4,4%. Такой прогноз сделал Международный валютный фонд (МВФ) в рамках доклада о перспективах развития мировой экономики. По сравнению с апрельским документом, прогнозы фонда улучшились на 0,6 п.п.

При этом на 2022 год организация пересмотрела прогноз в сторону ухудшения (3,1% против 3,8% в апреле).

Многие формирующиеся рынки и развивающиеся экономики стремятся восстановить бюджетные буферы. Некоторые, включая Бразилию, Венгрию, Мексику, Россию и Турцию, также начали нормализацию денежно-кредитной политики, чтобы избежать давления роста цен, - отметили авторы доклада.

Ранее мы писали, что большинство россиян оказались не готовы получать зарплату в цифровых рублях.

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