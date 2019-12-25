Большинство россиян не готовы получать зарплату в цифровых рублях

Категорически не согласны получать зарплату в цифровых рублях 41% россиян.

Большинство россиян оказались не готовы получать зарплату в цифровых рублях. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса HeadHunter.

С подобным форматом оплаты труда категорически не согласны 41% опрошенных россиян. Согласны оказались 11% респондентов. Все остальные затруднились ответить точно на этот вопрос.

Однако и согласившиеся получать зарплату в цифровых рублях разделились. Кто-то согласен получать так полностью всю сумму, а кто-то не более половины.

Всего в исследовании участие приняли более 3 тыс. человек.

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