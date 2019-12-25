Большинство россиян не готовы получать зарплату в цифровых рублях

Большинство россиян оказались не готовы получать зарплату в цифровых рублях. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса HeadHunter.
С подобным форматом оплаты труда категорически не согласны 41% опрошенных россиян. Согласны оказались 11% респондентов. Все остальные затруднились ответить точно на этот вопрос.
Однако и согласившиеся получать зарплату в цифровых рублях разделились. Кто-то согласен получать так полностью всю сумму, а кто-то не более половины.
Всего в исследовании участие приняли более 3 тыс. человек.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
С одной стороны цифровые деньги удобно,а сдругой, спокойней,когда твои кровные рублики шелестят в кармане. Можно 50/50. Что-то держать на картах и эл.кошельках,а что-то налом.