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Большинство россиян не готовы получать зарплату в цифровых рублях
Сегодня, 9:40
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Большинство россиян не готовы получать зарплату в цифровых рублях

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Категорически не согласны получать зарплату в цифровых рублях 41% россиян.

Большинство россиян оказались не готовы получать зарплату в цифровых рублях. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса HeadHunter.

С подобным форматом оплаты труда категорически не согласны 41% опрошенных россиян. Согласны оказались 11% респондентов. Все остальные затруднились ответить точно на этот вопрос.

Однако и согласившиеся получать зарплату в цифровых рублях разделились. Кто-то согласен получать так полностью всю сумму, а кто-то не более половины.

Всего в исследовании участие приняли более 3 тыс. человек.

Фото: pixabay 

Теги: зарплата в цифровых рублях
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Resckal
Сегодня 9:56

С одной стороны цифровые деньги удобно,а сдругой, спокойней,когда твои кровные рублики шелестят в кармане. Можно 50/50. Что-то держать на картах и эл.кошельках,а что-то налом.

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