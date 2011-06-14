"Газпром": Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа

Китай испытывает большую потребность в увеличении поставок природного российского газа.

Газовый рынок Китая каждые два года наращивает потребление природного газа на объем сопоставимый со всей экспортной мощностью "Силы Сибири", рассказал председатель совета директоров компании Виктор Зубков ТАСС. Он уверен, что китайкой экономике потребуются дополнительные поставки газа. "Газпром" готов взять это на себя.

Китай стал крупнейшим импортером природного газа и остается самым перспективным рынком. Страна на третьем месте в мире по потреблению этого природного ресурса после США и России. Зубков уверен, что в ближайшие 15 лет потребление газа в Китае удвоится по сравнению с текущим уровнем.

Сотрудничество России с Китаем не ограничивается "Силой Сибири", хотя это один из самых крупных проектов двух стран в сфере энергетики. Зубков рассказал, что на повестке у стран новые проекты.

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