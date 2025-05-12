"Флорида" одержала победу над "Торонто", Бобровский отразил 23 броска

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Флорида" одолела "Торонто" со счетом 2:0 в четвертом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Игра прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. Россиянин отразил все 23 броска по своим воротам. Счет в серии стал ничейным, 2:2. Команды проведут как минимум еще два матча.

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский отыграл девять матчей, в которых пропустил 24 шайбы.

Ранее мы сообщали, что передача Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Виннипег".

Видео: YouTube / SPORTSNET