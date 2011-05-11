"Филадельфия" обыграла "Сент-Луис", Мичков набрал два очка

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Филадельфия" одержала победу над "Сент-Луисом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков был признан третьей звездой матча. Форвард забросил победную шайбу в ворота хозяев в овертайме. Также россиянин отметился передачей на Оуэна Типпетта.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 23 матча и набрал 19 (9+10) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET