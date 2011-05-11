Гол и передача Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Нэшвиллом"

Хоккеист был признан второй звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Нэшвилл" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Джареду Сперджену, который принес хозяевам победу в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 23 матча и набрал 38 (15+23) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET